Ληστεία «μαμούθ» σε μουσείο: Έκλεψαν θησαυρούς αξίας 1.000.000.000 ευρώ

Ληστεία «μαμούθ» έγινε σε μουσείο, καθώς οι κλέφτες πήραν αντίκες κοσμήματα αξίας σχεδόν 1.000.000.000 ευρώ.

Οι κλέφτες μπήκαν στο γερμανικό μουσείο και απενεργοποιώντας την παροχή ρεύματος, κατάφεραν να μπουν μέσα και σύμφωνα με την Bild το κλεμμένο ποσό ίσως αξίζει περίπου 850 εκατομμύρια λίρες, μέχρι ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Στόχευαν σε κοσμήματα, διαμάντια και πολύτιμους λίθους αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι κλέφτες αναζητούνται.

Το μουσείο «Green Vault» κατέχει τη μεγαλύτερη συλλογή θησαυρών στην Ευρώπη και ιδρύθηκε από τον Prince Elector Frederick.

Στεγάζεται στο Κάστρο της Δρέσδης και αποτελεί μέρος των συλλογών κρατικής τέχνης της Δρέσδης.

