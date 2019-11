Οίκος μόδας απέσυρε ρούχα που έμοιαζαν με τις στολές των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί (pics)

Η ισπανική φίρμα ένδυσης δημιούργησε ασπρόμαυρα, ριγωτά ρούχα, για μία κολεξιόν εμπνευσμένη από τον Βρετανό κεραμικό του 19ου αιώνα, Γουίλιαμ Ντε Μόργκαν.

Ωστόσο, ακριβώς επειδή η ομοιότητα των ρούχων με τις στολές των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί ήταν φρικιαστική, προκλήθηκαν σφοδρές αντιδράσεις στα social media.

Άμεσα, ο οίκος μόδας τοποθετήθηκε μέσω Instagram, αναγνωρίζοντας, μάλιστα, ότι κάποια από τα κομμάτια μπορεί να «παρεξηγηθούν ως αναφορές σε μία από τις απεχθέστερες περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας» και απολογήθηκε «σε οποιονδήποτε ίσως νιώθει ότι ήμαστε αδιάφοροι σε ιερές μνήμες».

Λίγο αργότερα, τα ρούχα αφαιρέθηκαν από τη συλλογή της Loewe και πλέον δεν διατίθενται προς πώληση.

