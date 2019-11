Ο καθηγητής που δολοφόνησε και διαμέλησε την φοιτήτρια σύντροφό του προσπάθησε να αυτοκτονήσει

«Αυτή η απόπειρα, για την οποία δεν μπορώ να αποκαλύψω τις λεπτομέρειες, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο διαμέρισμά του», κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναπαράστασης των γεγονότων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος Αλεξάντρ Ποτσούεφ, διευκρινίζοντας ότι οι αστυνομικοί επενέβησαν αμέσως.

Σύμφωνα με τον ρωσικό Τύπο, που επικαλείται μια αστυνομική πηγή, ο Σοκόλοφ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι του είχαν βγάλει τις χειροπέδες και προσπάθησε να αρπάξει ένα ξιφίδιο. Οι αστυνομικοί πρόλαβαν να επέμβουν προτού χρησιμοποιήσει το όπλο.

Η επιτροπή έρευνας και οι σωφρονιστικές υπηρεσίες, σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, αρνήθηκαν να σχολιάσουν σχετικά.

Ο Όλεγκ Σοκόλοφ, ηλικίας 63 ετών, ομολόγησε ότι σκότωσε και διαμέλισε, στις αρχές Νοεμβρίου, μια πρώην φοιτήτριά του, την Αναστασία Εστσένκο, ηλικίας 24 ετών, με την οποία είχε σχέση.

Αστυνομικοί είχαν περισυλλέξει τον επιφανή καθηγητή, σε κατάσταση μέθης, την 9η Νοεμβρίου από τον ποταμό Μόικα, ενώ έφερε στην πλάτη του ένα σακίδιο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν τα δύο χέρια της άτυχης γυναίκας και ένα πιστόλι κρότου.

