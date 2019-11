Πέθανε ο γηραιότερος ρινόκερος του κόσμου σε ηλικία 55 ετών (pics)

«Έφυγε» από την ζωή ο γηραιότερος ρινόκερος του κόσμου, η Σάνα, σε ηλικία 55 ετών.

Η Sana γεννήθηκε στη Νότια Αφρική το 1964 και μεταφέρθηκε στην Ευρώπη σε ηλικία επτά ετών.

Ζούσε σε αρκετά πάρκα στη Γερμανία πριν φτάσει στο Planete Sauvage, ένα ζωολογικό κήπο στη Νάντη, το 1993.

Το προσδόκιμο ζωής των λευκών ρινόκερων στην άγρια ​​φύση είναι περίπου 50 χρόνια, σύμφωνα με την ομάδα υποστήριξης «Save the Rhino».

Ο ζωολογικός κήπος εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Η ομάδα του Planete Sauvage ανακοινώνει την αναγγελία του θανάτου της Sana, την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, η οποία πέθανε σε ηλικία των 55 ετών (παγκόσμιο ρεκόρ).

Γεννήθηκε το 1964 στο Εθνικό Πάρκο Umfolozi της Νότιας Αφρικής και έφτασε στην Ευρώπη το 1971. Πέρασε πολλά χρόνια σε διάφορα πάρκα στη Γερμανία πριν φτάσει στο Planete Sauvage στις 27 Οκτωβρίου 1993, ένα χρόνο μετά το άνοιγμα.

Ειδικότερα, δεν ήταν πλέον σε θέση να κυλήσει στη λάσπη, ένα χόμπι που βοηθά τους ρινόκερους να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματος τους, να εμποδίζουν την ηλιακά εγκαύματα και να αποφεύγουν τα ενοχλητικά έντομα.

Η Sana είχε ισχυρό χαρακτήρα και ήταν εκείνη που έθετε τους κανόνες.

Ο θάνατός της «επηρέασε βαθιά» τους φροντιστές της».

