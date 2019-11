Χρησιμοποίησε το μωρό του σαν... «αλεξίσφαιρο» σε πυροβολισμούς με εμπόρους ναρκωτικών

Ο 25χρονος Ναφες Μονρόε, είχε μαζί του τον γιο του που είναι μόλις 11 μηνών, σε συναλλαγή με εμπόρους ναρκωτικών.

Κάποια στιγμή ξεκίνησαν πυροβολισμοί αφού προσπάθησε να αγοράσει ναρκωτικά με πλαστά χρήματα.

Ο άνδρας χρησιμοποίησε το παιδί ως ασπίδα προστασίας.

Το μωρό τραυματίστηκε άσχημα και είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό συνέβη στη βόρεια Φιλαδέλφεια τον περασμένο μήνα και ο άνδρας συνελήφθη, ενώ οι αρχές πιστεύουν πως είχε τον γιο του μαζί του, ώστε να μην τον πυροβολήσουν.

Το μικρό παιδί, Yazeem Munir Jenkins, δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς, στο κεφάλι, στον θώρακα και στα πόδια.

Ο Anthony Voci, επικεφαλής της μονάδας ανθρωποκτονίας, δήλωσε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 25χρονος πήρε μαζί του τον γιο του για να αγοράσει ναρκωτικά.

«Χρησιμοποίησε πλαστά χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά, γνωρίζοντας ότι είναι κάτι πολύ ενοχλητικό για τους εμπόρους οι οποίοι όταν το ανακαλύπτουν ενεργούν βίαια», ανέφερε ο ανώτατος εισαγγελέας σε μια ενημέρωση των Μέσων ενημέρωσης .

«Θεωρούμε πως σκόπιμα είχε το παιδί μαζί του όταν έκανε τέτοιου είδους αγορές, με την ιδέα ή την πεποίθηση ότι αν κάποιος το δει στο αυτοκίνητο δεν θα πυροβολήσει», ανέφερε και συνέχισε «μια ανθρώπινη ασπίδα είναι ο όρος που πιθανότατα θα χρησιμοποιούσα».

Ο 25χρονος συνελήφθη και κατηγορήθηκε ότι απροκάλυπτα θέτει σε κίνδυνο έναν άλλο άνθρωπο, δηλαδή τον γιο του.

