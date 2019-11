Έσπασε το κεφάλι του μωρού του και καταδικάστηκε σε εκατό χρόνια φυλάκισης

Ένας 18χρονος δολοφόνος φυλακίστηκε για 100 χρόνια καθώς είχε χτυπήσει την οκτώ μηνών κόρη του και της κατέστρεψε εντελώς το κρανίο.

Συγκεκριμένα, δολοφόνησε τον Δεκέμβριο του 2018 το μωρό του στο Des Moines της Αϊόβα.

Ο δολοφόνος, ο οποίος ήταν 17 ετών κατά τη στιγμή της δολοφονίας, άφησε το μωρό του να υποφέρει με σοβαρά εσωτερικά τραύματα, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών καταγμάτων κρανίου, σπασμένων πλευρών και μαζικής αιμορραγίας του αμφιβληστροειδούς.

Μάλιστα παραδόθηκε στις αρχές και είπε πως δεν μπορεί να δώσει καμία εξήγηση για τους τραυματισμούς της.

Ο γιατρός που είδε το μωρό είπε πως οι τραυματισμοί προκλήθηκαν «από μια σκόπιμη επίθεση και δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως ακούσιοι ή τυχαίοι».

Έτσι καταδικάστηκε σε 100 χρόνια φυλάκισης.

