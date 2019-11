Αστυνομικός χτυπήθηκε μόνος του και προσπάθησε να ενοχοποιήσει τη γυναίκα του για κακοποίηση

Ένας αστυνομικός μαύρισε το μάτι του με στόχο να υποστηρίξει πως τον χτύπησε η γυναίκα του.

Ο Μπάρι Μέρφι, 40 ετών, φόρεσε την αστυνομική στολή του και ξεκίνησε την βάρδια του όταν αποφάσισε να περάσει από το σπίτι της γυναίκας του στο Dunfermline της Σκωτίας.

Ο ίδιος χτύπησε το πρόσωπό του με την πόρτα και μετά φώναζε «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι με χτύπησες» και «είμαι τόσο φοβισμένος».

Ωστόσο, το σχέδιό του... ναυάγησε αφού εκείνη την στιγμή περνούσε από το σημείο ένας έφηβος και κατέγραψε την σκηνή με το κινητό του.

Μάλιστα προσκόμισε τις αποδείξεις στο δικαστήριο λέγοντας: «Ο ίδιος χτύπησε τον εαυτό του με την πόρτα δύο φορές στο πρόσωπο. Χτύπησε δυνατά και το μάτι του. Όταν τον είδα να το κάνει τον κατέγραψα με το κινητό μου».

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι το βίντεο τον έκανε να αισθάνεται «άβολα» όταν το παρακολούθησε στο δικαστήριο, σύμφωνα με τον Scottish Sun.

Το βίντεο τον δείχνει να κλαίει επειδή... δέχθηκε επίθεση από τη σύζυγό του.

Ο Murphy κρίθηκε ένοχος για τρία αδικήματα, μετά από δίκη στο δικαστήριο του Sheffield Dunfermline.

