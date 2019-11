Τρομερή ανακάλυψη: Βρέθηκαν παγίδες για μαμούθ 15.000 ετών (pics & vid)

Η απίστευτη ανακάλυψη, που έχει αφήσει τους επιστήμονες με το στόμα ανοιχτό, έγινε στην στην Tultepec, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Πόλης του Μεξικού.

Πρόκειται για τις αρχαιότερες παγίδες, φυσικά, που έχουν έρθει ποτέ στο «φως», και τα ευρήματα αλλάζουν όλα όσα γνώριζαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες.

Μάλιστα, δίπλα στις παγίδες, το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (INAH ) του Μεξικού ανέφερε ότι ανακαλύφθηκαν περισσότερα από 800 απολιθωμένα οστά μαμούθ, που ανήκουν σε 14 από αυτά τα ζώα! Άρα, ο άνθρωπος πριν από 15.000 χρόνια, όχι απλά έφτιαχνε παγίδες, αλλά αυτές λειτουργούσαν και άψογα...

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αρχαιολογικής ανασκαφής, Luis Cordoba Barradas, αυτή η παγίδα είναι, ουσιαστικά, ένας τεράστιος λάκκος, με διάμετρο 25 μέτρα και βάθος 1,70 μ. Μέσα στην αρχαία παγίδα των 300 τετραγωνικών μέτρων, εξάλλου, βρέθηκαν και τα απομεινάρια μιας καμήλας και ενός αλόγου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ηλικία της είναι, τουλάχιστον, 14.700 ετών και υπολογίστηκε, ως συνήθως, από το στρώμα ηφαιστειακής τέφρας, που υπάρχει άφθονη στην περιοχή.

Ποτέ άλλοτε οι αρχαιολόγοι δεν είχαν ανακαλύψει κάτι ανάλογο, γεγονός που, όπως λένε, αποδεικνύει τώρα την κοινωνική οργάνωση των πρώτων αποίκων της λεκάνης του Μεξικού, πριν από 15 χιλιάδες χρόνια, κατά την Πλειστοκαινική περίοδο.

