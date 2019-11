«Θα με λες αφέντη»: 28χρονος βασάνιζε και βίαζε για δυο μέρες την κοπέλα του επειδή ζήλεψε!

Ένας άνδρας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 9 ετών επειδή βασάνισε και βίασε για δυο μέρες την κοπέλα του λόγω ζήλιας.

Συγκεκριμένα ο 28χρονος θεώρησε πως η 23χρονη κοπέλα του κοίταξε κάποιον άλλον σε μια παραλία στη Μαγιόρκα και τότε αποφάσισε να την εκδικηθεί.

Την βίαζε για δυο μέρες, και παρα φύσιν χωρίς προφυλακτικό, ενώ την εξανάγκαζε να συμπεριφέρεται σαν δούλα και να τον αποκαλεί «αφέντη».

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί αλλά της πετούσε και αυγά στο πρόσωπο.

Ο ίδιος είπε στο δικαστήριο πως του δημιούργησε μεγάλο (ψυχικό) πόνο και ήθελε να την πληρώσει με το ίδιο νόμισμα.

Μάλιστα δεν τον ένοιαζε αν την σκοτώσει. Της είχε κλείσει και το στόμα με αυτοκόλλητη ταινία και η κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει από τον 8ο όροφο του ξενοδοχείου τυλιγμένη με μια πετσέτα.

Αν και αρχικά οι δικαστές είχαν προτείνει να καταδικαστεί σε 34 χρόνια φυλάκισης ωστόσο επειδή παραδέχθηκε την ενοχή του, θα περάσει στην φυλακή 9 χρόνια.

