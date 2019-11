Αδέξιος ματάκιας: Τον «τσάκωσε» η κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου (vid)

Συγκεκριμένα, η κάμερα του ξενοδοχείου κατέγραψε έναν άντρα ο οποίος περιπλανιόταν στους διαδρόμους και προσπαθούσε να δει και να ακούσει τι έκαναν οι άνθρωποι μέσα στα δωμάτια.

Η κα Tang και ο φίλος της έμεναν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή Jiangjin του Chongqing, νοτιοδυτικά της Κίνας, τον Οκτώβριο, όταν συνειδητοποίησαν μια σκιά που κινείται έξω από την πόρτα του δωματίου τους στη μέση της νύχτας.

Προειδοποίησαν την αστυνομία το επόμενο πρωί και αξιωματικοί πήγαν να δουν τι έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας.

Έτσι ανακάλυψαν πως κάποιος περιπλανιόταν στον διάδρομο, έβγαζε το κινητό, έσκυβε στο πάτωμα και προσπαθούσε να καταγράψει από την χαραμάδα της πόρτας τους ήχους που ακούγονταν από τα ζευγάρια στο δωμάτιο.

Μάλιστα, τσέκαρε το τηλέφωνο του πριν πάει στο επόμενο δωμάτιο.

O άνδρας συνελήφθη και φυλακίστηκε για πέντε μέρες.

