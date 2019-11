Κοκκινολαίμης πέταξε 225 χιλιόμετρα σε 4 ώρες, χρησιμοποιώντας την τακτική των πιλότων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (pics)

Το ατρόμητο πουλί πέταξε πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα και μάλιστα μέσα στο σκοτάδι, προκειμένου να αποφύγει την... ανίχνευση από τους θηρευτές του, τους γλάρους και τα γεράκια.

Όπως ανέφεραν, μάλιστα, εντυπωσιασμένοι οι επιστήμονες, χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια τακτική, που χρησιμοποιούσαν οι πιλότοι των βομβαρδιστικών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ή, πιο σωστά, οι πιλότοι χρησιμοποίησαν την τακτική των κοκκινολαίμηδων...

Ζυγίζοντας μόλις 19 γραμμάρια, ο κοκκινολαίμης ήταν εφοδιασμένος με το υπερσύγχρονο μικρότερο τσιπ που υπάρχει, βάρους 0,3 γραμμαρίων!

Μέχρι σήμερα μόνο τα μεγαλύτερα πουλιά είχαν καταγραφεί ενώ μετακινούνταν, καθώς για τα μικρότερα δεν υπήρχαν διαθέσιμα τσιπ. Τα τσιπ, να σημειώσουμε, πρέπει να μη ζυγίζουν περισσότερο από το 3% του βάρους του πουλιού, έτσι ώστε η συμπεριφορά του να μη μεταβάλλεται.

