Τεράστια ανακάλυψη στο Στόουνχεντζ: Βρέθηκαν 70.000 πέτρινα εργαλεία δίπλα στο μνημείο (pics)

Για χιλιάδες χρόνια, το Στόουνχεντζ περιγράφεται ως ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του κόσμου.

​Αυτός ο κύκλος μεγαλίθων, περίπου 13 χλμ. βορειοδυτικά του Σόλσμπερι, που πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε κάπου ανάμεσα στο 3.000 και το 2.000 π.Χ., έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον γενιών και γενιών.

Πλέον, όμως, φαίνεται πως είμαστε πιο κοντά από ποτέ στη λύση του μυστηρίου!

Μετά από ανασκαφές σε σημείο μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το Στόουνχεντζ, στο Blick Mead πιο συγκεκριμένα, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο «φως» 70.000 πέτρινα εργαλεία, τα οποία, θεωρούν ότι, χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του νεολιθικού μεγαλιθικού μνημείου!

Ο καθηγητής David Jacques, από το Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμ, δήλωσε: «Στο Blick Mead βρήκαμε απίστευτα πολλά πράγματα. Μέχρι το 2006 είχαμε μόνο 30 ευρήματα από αυτή την περίοδο, σε οποιαδήποτε τοποθεσία, και τώρα έχουμε πάνω από 70.000! Μιλάμε για μια πολύ σημαντική αλλαγή του... παιχνιδιού. Φαίνεται πως το Blick Mead είναι, πραγματικά, το λίκνο του Στόουνχεντζ».

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι οι αρχαίοι Βρετανοί εγκαταστάθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή επειδή ήταν κοντά στο νερό, ενώ υπήρχαν βοσκοτόπια για τα βοοειδή τους.

Τα κρανία των ταύρων, που βρέθηκαν τοποθετημένα σε σχισμές γύρω από το Στόουνχεντζ, υποδηλώνουν, μάλιστα, μια πνευματική προσκόλληση στα ζώα. Τα λείψανα ζώων, άλλωστε, που βρέθηκαν και στο Blick Mead, φανερώνουν μια σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων του Blick Mead και του μεγαλιθικού μνημείου.

Ο επιστήμονας Δρ Albert Lin δήλωσε: «Αν υπήρχε μια χαμένη πόλη του Blick Mead, θα ήταν φτιαγμένη από ξύλα, που έχουν, πλέον, σαπίσει. Το Blick Mead ήταν ένα σημαντικό μέρος, όπου οι πρώτοι άνθρωποι έζησαν εδώ. Ίσως πρόκειται ακόμη και για μία από τις πρώτες ανθρώπινες πόλεις».