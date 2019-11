Φυλακίστηκε άδικα δυο χρόνια για βιασμό, ζήτησε αποζημίωση και το αίτημά του απορρίφθηκε

Η αστυνομία βασίστηκε σε κάποια μηνύματα στο Facebook με αποτέλεσμα ο Danny Kay να καταδικαστεί και να φυλακιστεί για βιασμό.

Ωστόσο, η κουνιάδα του κατάφερε να αποδείξει πως τα μηνύματα ήταν παραπλανητικά και πως το σεξ ήταν συναινετικό.

Στην συνέχεια, το Εφετείο έκρινε ότι η αστυνομία είχε βασιστεί σε «επεξεργασμένα και παραπλανητικά» μηνύματα μεταξύ του κατηγορούμενου και της κοπέλας που τον κατήγγειλε.

Η κουνιάδα του κατάφερε σε μόλις λίγα λεπτά να βρει όλα τα μηνύματα και απέδειξε πως ο κατηγορούμενος με την κοπέλα μιλούσαν αρκετά και συχνά.

Ο κατηγορούμενος στην συνέχεια ζήτησε αποζημίωση για το λάθος που είχαν κάνει εις βάρος του αλλά το αίτημα του απορρίφθηκε, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Συγκεκριμένα, οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης (MoJ) απέρριψαν την απαίτηση του 28χρονου για αποζημίωση άνω των 500.000 λιρών.

Man, 28, who was wrongly jailed for two years over rape before his sister-in-law found a Facebook message that cleared him in less than a minute of searching is refused compensation https://t.co/T5rNyzZ3BU pic.twitter.com/2UHWMvdURu

— Popular Crime (@popular_crime) November 3, 2019