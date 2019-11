Αστεροειδής πέρασε ανάμεσα στη Γη και στους δορυφόρους τηλεπικοινωνιών και σχεδόν κανείς δεν τον πήρε χαμπάρι (vid)

Για να καταλάβουμε για πόσο κοντινή απόσταση μιλάμε, αρκεί να σκεφτούμε ότι ο C0PPEV1 πέρασε τα ξημερώματα της Πέμπτης ανάμεσα από τη Γη και τους δορυφόρους τηλεπικοινωνιών, σε υψόμετρο μόλις 3.852 μιλίων. Δίπλα μας δηλαδή!

Ωστόσο, μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες έγινε αντιληπτός από τους επιστήμονες, γεγονός, αν μη τι άλλο, που ανησυχεί...

Ο C0PPEV1, που ανακαλύφθηκε από την έρευνα του οργανισμού Catalina Sky Survey, με έδρα την Αριζόνα, πέρασε, αρχικά, πάνω από τη νότια Αφρική σε υψόμετρο 6.200 χιλιομέτρων, στην πλησιέστερη προσέγγισή του! Αναλογιστείτε ότι οι δορυφόροι στη γεωστατική τροχιά κινούνται πάνω από τον ισημερινό σε ύψος 35.786 χιλιομέτρων!

In about 45 minutes from now (now = 10/31/19 7:00 am PDT), newly-discovered #asteroid C0PPEV1 will pass only 6200 km above Earth's surface. 45 minutes ago it was passing through Earth's shadow.

This is much closer than our geostationary satellites. https://t.co/q4qKuaUHjb pic.twitter.com/jsG2kaBY4O

— Tony Dunn (@tony873004) October 31, 2019