Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί λόγω φωτιάς σε τρένο (vid)

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν από το σημείο του δυστυχήματος, περισσότεροι από 65 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 40 έχουν τραυματιστεί», πρόσθεσε.

Οι τραυματίες διακομίζονται στα νοσοκομεία της περιοχής, εξήγησε η ίδια. Μόνο 18 πτώματα έχουν ταυτοποιηθεί προς το παρόν.

Η φωτιά κατέστρεψε τρία από τα βαγόνια του συρμού κοντά στην πόλη Ραχίμ Γιαρ Χαν, στο νότιο τμήμα της επαρχίας Πουντζάμπ.

«Φρικτή τραγωδία σε τραίνο Tezgam (σ.σ. το όνομα της γραμμής που ενώνει τις πόλεις Ραουαλπίντι και Καράτσι) με έναν επιβάτη να αναφέρει έκρηξη σε γκαζάκι. Προσευχές και συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε η Πακιστανή υπουργός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σιρίν Μαζάρι στο Twitter.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες του τραίνου, με πολλά από τα βαγόνια του να έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Εξάλλου τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε όταν το γκαζάκι που χρησιμοποίησαν κάποιοι επιβάτες για να ετοιμάσουν πρωινό εξερράγη.

Το γεγονός πως οι επιβάτες παίρνουν μαζί τους γκαζάκια και άλλη είδη για να μαγειρεύουν όταν κάνουν μεγάλα ταξίδια με το τρένο είναι συνηθισμένο πρόβλημα, σύμφωνα με τον υπουργό Σιδηροδρόμων Σέιχ Ρασίντ Άχμεντ.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο του Πακιστάν, που είχε κατασκευαστεί την εποχή της αποικιοκρατίας, έχει περιέλθει σε κακή κατάσταση τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της έλλειψης επενδύσεων και συντήρησης.

