Έδωσαν το όνομα της Γκρέτα Τούνμπεργκ σε νέο είδος σκαθαριού (pic)

Το Nelloptodes gretae έχει μήκος μόλις 1mm και δεν έχει φτερά, ούτε και μάτια. Μόνο δύο μακριές κεραίες.

Βρέθηκε στην Κένυα τη δεκαετία του 1960 από τον William Block, ο οποίος δώρισε τα δείγματά του στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου το 1978.

Υπήρχε, λοιπόν, σε μία από τις συλλογές του μουσείου από τότε και όταν ο Δρ Darby έπεσε πριν από λίγες μέρες πάνω σε αυτήν τη συλλογή, διαπίστωσε πως ήταν ένα άγνωστο, μέχρι τότε, είδος.

Climate activist @GretaThunberg has a new species of miniature beetle named after her: Nelloptodes gretae. https://t.co/k4pvGWnv67

— Twitter Moments India (@MomentsIndia) October 25, 2019