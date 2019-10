Νταντά 28 ετών βίασε επανειλημμένα 11χρονο και έκανε παιδί μαζί του: «Ήταν ώριμος για την ηλικία του»

«Την είδαν να βιάζει το αγόρι τουλάχιστον 15 φορές μέσα σε αρκετούς μήνες», αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

Λίγο καιρό αργότερα γέννησε έναν γιο, ενώ ο πατέρας είναι τώρα 17 ετών και προσπαθεί να κάνει ότι καλύτερο μπορεί για το πεντάχρονο παιδί του με τη βοήθεια της οικογένειάς του.

Η μητέρα του θύματος Nadean Campbell δήλωσε στους Tampa Bay Times: «Μιλάμε για ένα παιδί που ήταν 11. Δεν ήταν καν ένας έφηβος. Έντεκα. Εγώ την είχα σαν κόρη μου».

Όπως αποκάλυψε η μητέρα, πλέον ο 17χρονος πάει το 5χρονο παιδί του στο σχολείο και μετά πηγαίνει και ο ίδιος στο δικό του σχολείο.

Πλέον δεν βγαίνει με τους φίλους του όπως οι άλλοι έφηβοι, αλλά παίζει με το παιδί του τις ελεύθερες ώρες του ενώ ψάχνει μια κοπέλα μεγαλύτερη από εκείνον αφού, όπως αναφέρει η μητέρα του: «Ποια έφηβη θέλει έναν 17χρονο με ένα 5χρονο παιδί»;

Την νταντά την προσέλαβε η οικογένεια για τα προσέχει το παιδί, καθώς πριν δούλευε σε έναν συγγενή τους και είχε καλές συστάσεις. Τον Ιανουάριο του 2014 άρχισε να βιάζει τον 11χρονο και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους γέννησε ένα αγοράκι.

Η οικογένεια αρχικά θεώρησε πως έμεινε έγκυος από τον φίλο της, αλλά όταν ο μικρός τους αποκάλυψε την αλήθεια, έκαναν τεστ DNA και διαπίστωσαν πως το παιδί ήταν εγγόνι τους.

Η Marissa Mowry, 28 ετών, αρχικά είπε ψέματα πως το παιδί την είχε εξαναγκάσει και πως το σεξ ήταν συναινετικό. Όμως η αστυνομία είχε καταγράψει συνομιλίες της.

Έτσι παραδέχτηκε πως είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον 11χρονο το 2014. Μάλιστα ανέφερε πως το παιδί ήταν αρκετά ώριμο για την ηλικία του και γι' αυτό έκανε σεξ μαζί του.

Η σεξουαλική σχέση διήρκησε συνολικά 3 χρόνια, μετά δηλαδή και την γέννηση του παιδιού.

Η Mowry αρχικά κινδύνευε με ισόβια κάθειρξη, αλλά εφόσον παραδέχθηκε την πράξη της τελικά της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 χρόνων.

