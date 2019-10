Η ανακάλυψη του αιώνα στην Αίγυπτο: Τριάντα σαρκοφάγους 3.000 ετών παρουσίασαν οι αρχαιολόγοι (pics & vids)

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη εδώ και 100 χρόνια στην Αίγυπτο!

Οι σαρκοφάγοι, βαμμένες σε έντονα χρώματα -κίτρινο, κόκκινο, πράσινο- φέρουν ιερογλυφικά σχέδια, απεικονίσεις θεοτήτων, πουλιών, ερπετών και λουλουδιών και είναι, όπως προαναφέραμε, σε άριστη κατάσταση.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, θυμίζουμε, βρέθηκαν, στη νεκρόπολη του Ασασίφ, κοντά στην Κοιλάδα των Βασιλέων, στη δυτική όχθη του Νείλου. Φωτογραφίες τους είχαν διαρρεύσει στον Τύπο τις προηγούμενες ημέρες, πριν από την επίσημη παρουσίαση που έγινε σήμερα, μπροστά από τον ναό της βασίλισσας Χατσεπσούτ.

«Είναι η πρώτη ανακάλυψη που γίνεται στο Ασασίφ» από ομάδα Αιγύπτιων αρχαιολόγων και συντηρητών, εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου ο γενικός γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, Μοστάφα Ουαζίρι.

Οι τριάντα σαρκοφάγοι ανδρών, γυναικών και παιδιών, βρέθηκαν σε βάθος ενός μέτρου, η μία πάνω στην άλλη, σε δύο σειρές. Ανήκαν όλες τους σε μια σημαντική οικογένεια ιερέων. Οι αρχαιολόγοι, μάλιστα, άνοιξαν κάποιες μπροστά στο κοινό, για να αποκαλυφθούν μούμιες σε εξαιρετική κατάσταση επίσης!

Όπως είπε ο Ουαζίρι, οι ανασκαφές που έκαναν οι Δυτικοί τον 19ο αιώνα επικεντρώνονταν σχεδόν αποκλειστικά στους τάφους των βασιλέων, ενώ οι πρόσφατες ανασκαφές των Αιγυπτίων αποκάλυψαν μια «κρύπτη ιερέων».

Οι σαρκοφάγοι ανάγονται στην 22η Δυναστεία, γύρω στον 10 αιώνα π.Χ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, θα συντηρηθούν και κατόπιν θα μεταφερθούν στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο που πρόκειται να λειτουργήσει τον επόμενο χρόνο κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας.

The Al-Asasif Cachette. Intact and sealed coffins. More details to be announced on Saturday..Keep tuned #luxor #egypt #egyptology #historyofegypt #aasif #cachette #discovery #Archaeology pic.twitter.com/4CRcpfgrvf

— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) October 15, 2019