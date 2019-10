Αγόρι γεννήθηκε με τρία πόδια, δυο γεννητικά όργανα και χωρίς πρωκτό (pics & vid)

Οι γιατροί της Μόσχας πιστεύουν ότι το τρίτο πόδι προήλθε από ένα δίδυμο μωρό που δεν αναπτύχθηκε πλήρως στη μήτρα της μητέρας.

Το πρόσθετο άκρο εντοπίστηκε μεταξύ των δύο κανονικών ποδιών.

Το παιδί γεννήθηκε επίσης με δυο γεννητικά όργανα και διπλό ουροποιητικό σύστημα αλλά χωρίς πρωκτό.

Το πρόσθετο πόδι εντοπίστηκε στον υπέρηχο αλλά η μητέρα αρνήθηκε να κάνει έκτρωση και θέλησε να γεννήσει το παιδί.

Ένα μήνα μετά την γέννησή του, το μεσαίο πόδι του αγοριού αφαιρέθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων του Βλαντιμίρ, στη Μόσχα, από έναν από τους κορυφαίους παιδιατρικούς χειρουργούς της Ρωσίας, τον καθηγητή Yury Sokolov, 55 ετών, σε συνεργασία με την γιατρό, Evgenia Kartseva.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους οι ουρολόγοι αφαίρεσαν τα επιπλέον γεννητικά όργανα του παιδιού και το δεύτερο ουροποιητικό σύστημα.

Στη συνέχεια υπεβλήθη σε μια ακόμα χειρουργική επέμβαση ώστε οι γιατροί να διαμορφώσουν τον πρωκτό του στην σωστή θέση.

Προσεχώς θα κάνει ακόμα μια επέμβαση ώστε να λειτουργεί εντελώς φυσιολογικά ο πρωκτός.

«Πιθανότατα, στην αρχή ήταν δίδυμα», ανέφεραν οι γιατροί τονίζοντας πως «μάλλον ήταν δυο δίδυμα αγόρια αλλά το ένα δεν αναπτύχθηκε στην μήτρα».

Το αγόρι γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2018 αλλά η υπόθεση αποκαλύφθηκε πρόσφατα, ενώ πλέον μπορεί να ζει φυσιολογικά.

Doctors save baby born with three legs and two penises... https://t.co/VqSxY4Pw6E

— Drudge Report Feed (@drudgefeed) October 12, 2019