Πυροβολισμοί στο Μπρούκλιν: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί (pics)

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, οι τραυματίες είναι μία γυναίκα και δύο άντρες, των οποίων η ζωή δεν απειλείται.

Επιπλέον, ανέφερε πως το περιστατικό σημειώθηκε στην 74 Utica Avenue, στο Weeksville, ωστόσο ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί ποια είναι η χρήση του κτηρίου, όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

#NewYork City police say 4 dead, and 3 wounded in Saturday morning #shooting in #CrownHeights #Brooklyn, no arrests have been made as of yet pic.twitter.com/nSGtb23JAc

— sudhakar (@naidusudhakar) October 12, 2019