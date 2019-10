Βίαζε την κόρη του και έκανε μαζί της έξι παιδιά: «Θα σου μάθω πώς να κάνεις σεξ με τους μελλοντικούς συντρόφους σου»

Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με λόγια η «άρρωστη» κατάσταση που ζούσε μια κοπέλα στο σπίτι της, αφού ο πατέρας της την βίαζε και έχουν κάνει μαζί έξι παιδιά.

Επίσης το κορίτσι απέβαλλε δυο φορές, ενώ έχει κάνει και μια έκτρωση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, στο δικαστήριο του Σουόνσι, η γυναίκα κατέθεσε πως ο πατέρας της, της είπε: «Θα σε διδάξω πώς να κάνεις σεξ με τους μελλοντικούς συντρόφους σου».

Όπως είπε στην κατάθεσή της, ο άνδρας πήγαινε στο δωμάτιό της ενώ κοιμόταν και την βίαζε από όταν ήταν πολύ μικρή με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος στο πρώτο της παιδί σε ηλικία 14 ετών!

Η κοπέλα επίσης υποστήριξε πως της έλεγε: «Είναι γραφτό να είμαστε μαζί. Είμαστε αδερφές ψυχές. Ήμασταν μαζί σε πολλές ζωές».

«Αναγκάστηκα να κάνω σεξ μαζί του. Ήξερα ότι ήταν λάθος. Κάθε φορά πίστευα πως δεν θα ξανασυμβεί. Έκανα λάθος. Συνέβαινε 2-3 φορές την εβδομάδα», ανέφερε.

Παράλληλα τόνισε πως: «Έπρεπε να τον αντιμετωπίσω κάθε φορά που ήξερα ότι έρχεται. Με βίαζε είτε στο κρεβάτι μου, είτε στο αυτοκίνητο, ενώ αρκετές φορές το είχε κάνει και στην παραλία».

Συνεχίζοντας την σοκαριστική κατάθεσή της ανέφερε πότε την βίασε πρώτη φορά: «Μια μέρα με πήγε σε ένα ερημικό μέρος, μου άρπαξε το χέρι και με ανάγκασε να αγγίξω το πέος του, λέγοντας μου πως δεν είναι λάθος και πως θα με μάθει να το κάνω σωστά. Με έκανε να νιώσω πολύ βρώμικη. Στη συνέχεια ακολούθησε και ο πρώτος βιασμός. Επιστρέψαμε στο αυτοκίνητο και δεν ήθελα να του μιλάω. Τότε μου είπε να αλλάξω στάση και ύφος πριν πάμε στο σπίτι».

Ωστόσο, όπως είπε στην αστυνομία, στο αυτοκίνητο κακοποιήθηκε σεξουαλικά γύρω στις 20 με 30 φορές.

«Όταν ήθελε να το κάνει στο αυτοκίνητο, βγαίναμε έξω κυρίως νύχτα μόνο εγώ και αυτός. Με πήγαινε κάπου ερημικά και στο πίσω μέρος του αμαξιού με βίαζε», είπε η κοπέλα.

Μάλιστα, όταν επιθυμούσε να την βιάσει στο αυτοκίνητο της έλεγε συνήθως: «Πάμε για ένα στα γρήγορα; Ας το κάνουμε εκεί και πάμε σπίτι».

Όπως η ίδια παραδέχτηκε, ο φόβος ήταν αυτός που την συγκρατούσε ώστε να μην τον καταγγείλει, κάτι που τελικά έκανε το 2018.

Σύμφωνα με την «Mirror», ο δικαστής Paul Thomas είπε στον βιαστή ότι στα 40 χρόνια του σ’ αυτήν τη δουλειά ήταν μία από τις χειρότερες περιπτώσεις που έχει δει ποτέ.

Ο πατέρας κατά την διάρκεια της απολογίας του παραδέχτηκε ότι βίαζε την κόρη του, αλλά υποστήριξε πως όταν εκείνη ήταν έφηβη τον εκβίαζε για να συνεχίσουν την σεξουαλική τους σχέση.

Ερωτηθείς για το που ήταν η μητέρα του κοριτσιού απάντησε: «Η σύζυγός μου έπινε και κοιμόταν νωρίς».

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θύματά του, τα προσέγγιζε με παράξενες τελετές μαγείας όπου τις εξανάγκαζε να υποκύψουν στις αρρωστημένες ορέξεις του.

Τα ονόματα τόσο του βιαστή όσο και της κόρης του δεν έχουν γνωστοποιηθεί ώστε να προστατευθεί το θύμα.

Dad who fathered 'at least' six children with daughter found guilty of 36 rapes https://t.co/PObnJLl61j pic.twitter.com/DlfridBbrd

— Daily Mirror (@DailyMirror) October 10, 2019