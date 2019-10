11 νεκροί, ανάμεσά τους 8 άμαχοι από την εισβολή του τουρκικού στρατού στη Συρία (vids)

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 8 αμάχων, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης ενάντια στις κουρδικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Συρία, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

Μεταξύ των θυμάτων, δύο σκοτώθηκαν από πυρά πυροβολικού ενάντια στην πόλη Καμισλί, ο πληθυσμός της οποίας είναι κυρίως Κούρδοι, ανέφερε το Παρατηρητήριο.

«Καλούμε όλες τις χώρες του διεθνούς συνασπισμού να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αποτρέψουν μια πιθανή, επικείμενη, ανθρωπιστική κρίση», τονίζουν οι SDF.

Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Ρας αλ Άιν προς την επαρχία Χασάκα.

Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας την Πέμπτη (10/10)

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί εκτάκτως και κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη, ανέφεραν διπλωμάτες, έπειτα από την έναρξη της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία.

Η συνάντηση ζητήθηκε από τα πέντε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του Συμβουλίου, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και το Βέλγιο, τόνισαν οι διπλωμάτες.

Η Κομισιόν καλεί την Τουρκία να τερματίσει την στρατιωτική επιχείρηση

Η ΕΕ δεν θα χρηματοδοτήσει κάποια ασφαλή ζώνη της Τουρκίας στη Συρία, ξεκαθάρισε από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, καλώντας σε «αυτοσυγκράτηση» την Άγκυρα.

«Καλούμε να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία. Δεν θα έχουν καλό αποτέλεσμα» υπογράμμισε ο Ζ. Κ. Γιούνκερ μιλώντας σε ευρωβουλευτές ενόψει της συνόδου κορυφής και σημείωσε ότι η Τουρκία δε θα πρέπει να περιμένει από την ΕΕ να πληρώσει για τη λεγόμενη ασφαλή ζώνη». «Η μόνη βιώσιμη λύση είναι μια πολιτική μετάβαση», επανέλαβε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

