Android Robo C: Κατασκευαστής υποστηρίζει ότι μπορεί να φτιάξει ρομπότ κλώνους, με δέρμα και ανθρώπινες εκφράσεις

Ένας Ρώσος κατασκευαστής υποστηρίζει ότι μπορεί να φτιάξει κλώνους που μοιάζουν εκπληκτικά με ανθρώπους.

Όπως υποστηρίζει, το ρομπότ - κλώνος μπορεί να αντικαταστήσει κάποιον αν πρέπει να πάει π.χ. σε μια υποχρέωση στην οποία βαριέται να παραστεί.

Πρόκειται για ένα τέλειο αντίγραφο το οποίο μιμείται ακόμα και την φωνή του εκάστοτε ανθρώπου.

Η Promobot, η εταιρεία του κατασκευαστή, λέει ότι το Android Robo-C έχει ειδικά αναπτυγμένο τεχνητό δέρμα, με πάνω από 600 εκφράσεις του προσώπου και μπορεί να φτιαχτεί για να μοιάζει με οποιονδήποτε.

«Όλοι θα μπορούν τώρα να παραγγείλουν ένα ρομπότ με οποιαδήποτε εμφάνιση, για επαγγελματική ή προσωπική χρήση», ανέφερε σε δήλωσή του ο Aleksei Iuzhakov, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Promobot.

«Φανταστείτε ένα αντίγραφο του Michael Jordan να πουλάει στολές μπάσκετ ή τον William Shakespeare να διαβάζει τα κείμενά του σε ένα μουσείο», ανέφερε.

Το μοντέλο επίδειξης του Robo-C σχεδιάστηκε με βάση τον Iuzhakov.

Ο συνιδρυτής της Promobot, Oleg Kivokurtsev, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι είναι το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ στον κόσμο που όχι μόνο μιμείται την ανθρώπινη εμφάνιση αλλά είναι επίσης σε θέση να ενσωματωθεί σε εργασιακό περιβάλλον.

Η εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάσει 10 από αυτά τα ρομπότ ανά μήνα «για οποιαδήποτε εμφάνιση, για οικιακή ή επαγγελματική χρήση», τονίζει.

Μοναδικό του μειονέκτημα είναι η μπαταρία του που διαρκεί μόνο 8 ώρες.

At last you can buy a robot that looks exactly like you. As long as you look like a fire-damaged Toby Maguire. https://t.co/6aaeFrz2ab

— Michael Moran (@TheMichaelMoran) October 3, 2019