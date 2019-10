Στοιχειωμένο νοσοκομείο: Αναπηρικό καροτσάκι κάνει βόλτες μόνο του, χωρίς να το σπρώχνει κανείς! (vid)

Ένα βίντεο με αναπηρικό καροτσάκι σε νοσοκομείο το οποίο φαίνεται να κινείται μόνο του έχει τρομάξει το διαδίκτυο.

Το τρομακτικό βίντεο αρχίζει με έναν άνθρωπο που περπατάει σε έναν άδειο διάδρομο του νοσοκομείου τη νύχτα.

Έρχεται στην ρεσεψιόν όπου είναι ένα αναπηρικό καροτσάκι, χωρίς να είναι κάποιος τριγύρω.

Το αναπηρικό καροτσάκι αρχίζει να κινείται σαν κάποιος να το καθοδηγεί, ωστόσο δεν υπάρχει κανείς στον χώρο!

Στη συνέχεια, η αναπηρική πολυθρόνα αρχίζει να κινείται προς αυτόν και ταξιδεύει μερικά πόδια.

Μάλιστα σιγά σιγά φεύγει και δεν επιστρέφει στον χώρο που ήταν. Το βίντεο προβλήθηκε στο διαδίκτυο και όσοι το είδαν τρόμαξαν.

«Αισθάνομαι ότι όλες οι τρομακτικές ταινίες που παρακολούθησα κατά τη διάρκεια της ζωής μου θα με είχαν προετοιμάσει αρκετά ώστε να μπορώ να το δω», έγραψε κάποιος.

Ένας άλλος ισχυρίστηκε: «Η δεύτερη κινούμενη αναπηρική καρέκλα στο νοσοκομείο».

