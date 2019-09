Μόσχα: Χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν την απελευθέρωση των διαδηλωτών που έχουν συλληφθεί (pics)

Περισσότεροι από 18.000 Ρώσοι διαδήλωσαν την Κυριακή στη Μόσχα, απαιτώντας την απελευθέρωση των διαδηλωτών, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται εκείνοι που είναι αντίθετοι στο Κρεμλίνο, έχουν φυλακιστεί στο πλαίσιο μιας εκστρατείας για την κατάπνιξη των δημόσιων αντιδράσεων.

Οι διαδηλωτές φυλακίστηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων από τον Ιούλιο, κατά του αποκλεισμού υποψηφίων της αντιπολίτευσης από τοπικές εκλογές, ενώ έχουν γίνει καταγγελίες για τη βίαιη συμπεριφορά της αστυνομίας, αλλά και για αυτό που αρκετοί Μοσχοβίτες χαρακτηρίζουν ως «σκληρές ποινές φυλάκισης», που προκαλούν τη δημόσια κατακραυγή.

Μερικοί από τους συλληφθέντες σε προηγούμενες διαδηλώσεις καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης μεγαλύτερες των τεσσάρων ετών και άλλοι έχουν διωχθεί ποινικά για εγκλήματα όπως η άσκηση βίας κατά αστυνομικών.

Crowd starting to gather in Moscow for a rally approved by the authorities. After a crackdown on this summer’s protest movement for fair elections, opposition activists are now demonstrating against lengthy prison sentences for a number of the participants pic.twitter.com/uZKLx8eor9

On the scene is @navalny, not under threat of arrest today as the protest has been approved. “I am certain that today’s protest will help free more people,” he says. pic.twitter.com/ncay3QvJlu

— Evan Gershkovich (@evangershkovich) September 29, 2019