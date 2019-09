Κίνα: Τουλάχιστον 36 νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 36 τραυματίστηκαν χθες Σάββατο όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στην ανατολική Κίνα, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 69 ανθρώπους, συγκρούστηκε με φορτηγό στο οποίο επέβαιναν τρεις άνθρωποι σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας στην επαρχία Τζιανγκσού, βόρεια της Σαγκάης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται, το δυστύχημα προκάλεσε το γεγονός ότι έσκασε ένα από τα ελαστικά του λεωφορείου, μετέδωσε το Νέα Κίνα.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι πολύ συχνά στην Κίνα, κυρίως εξαιτίας των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για τα τροχαία, που ανάγονται στο 2015, έκαναν λόγο για 58.000 νεκρούς. Σε σχεδόν το 90% των τροχαίων που προκάλεσαν θανάτους ή τραυματισμούς, καταγράφηκε τουλάχιστον μία παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

The accident is caused by a flat tire on the left front wheel of the bus, according to a preliminary investigation. https://t.co/wNd7giFmsw

