100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία για το κλίμα στη Βέρνη (pics & vids)

Τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο «για το κλίμα» στη Βέρνη, την πρωτεύουσα της Ελβετίας, σύμφωνα με τους διοργανωτές της κινητοποίησης, που ήθελαν να στείλουν ένα «ισχυρό μήνυμα» στα πολιτικά κόμματα, τρεις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Κάποιες χιλιάδες Ελβετοί βγήκαν στους δρόμους και την Παρασκευή σε πόλεις της χώρας, στο πλαίσιο της «παγκόσμιας απεργίας για το κλίμα», όμως στην πορεία του Σαββάτου, την «εθνική διαδήλωση» που διοργανώθηκε στη Βέρνη, από την ελβετική Συμμαχία για το Κλίμα, ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν πολύ μεγαλύτερος.

«Ιστορική διαδήλωση για το κλίμα! Σχεδόν 100.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Βέρνης το απόγευμα! Ένα ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα τρεις εβδομάδες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές», επισήμαναν σε ένα tweet οι διοργανωτές.

Η τοπική αστυνομία δεν σχολίασε τους αριθμούς που αναφέρουν οι διοργανωτές. Σε ερώτηση από το Γαλλικό Πρακτορείο, ένας εκπρόσωπος τύπου της, ο Ντόμινικ Γιάγκι, επιβεβαίωσε ότι «πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που οργανώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην πόλη της Βέρνης».

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια και η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε ειρηνικό κλίμα.

Οι συμμετέχοντες, που ήρθαν από κάθε γωνιά της Ελβετίας με το τρένο ή το ποδήλατο, κατέκλυσαν τους δρόμους της Βέρνης και συγκεντρώθηκαν μπροστά από την έδρα της κυβέρνησης και το κοινοβούλιο.

Διεκδικούν μια συνεκτική πολιτική για το κλίμα, την απομάκρυνση από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το αέριο, όπως και μια κλιματική δικαιοσύνη, σύμφωνα με το ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων ATS.

Λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 20ής Οκτωβρίου, τα κλιματικά θέματα βρίσκονται στην κορυφή των ανησυχιών των Ελβετών, μπροστά από το θέμα της ασφάλισης υγείας, σύμφωνα με το τελευταίο εκλογικό βαρόμετρο του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου RTS.

Simonetta Sommaruga, one of 7 ministers forming the Swiss government, joins the #climatestrike in #Bern. In the midst of people without security surrounding her. This is very #Switzerland. https://t.co/4NJMMBAQLI

— Claudia Badertscher (@bdrtschr) September 28, 2019