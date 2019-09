Γενναίο πίτμπουλ πέθανε προστατεύοντας τα παιδιά της οικογένειας από θανατηφόρο φίδι (pics)

Με τη ζωή του πλήρωσε την αφοσίωσή του στους ιδιοκτήτες του ένας σκύλος στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο Δίας, όπως ήταν το όνομα του μόλις 8 μηνών πίτμπουλ, πέθανε, αφού... τα έβαλε με κοραλλιογενές φίδι, εξαιρετικά δηλητηριώδες και θανατηφόρο, που απειλούσε τους δύο μικρούς γιους της οικογένειας στον κήπο του σπιτιού της.

Το φίδι δάγκωσε τέσσερις φορές το άτυχο κουτάβι, που έσωσε, πάντως, τα δύο παιδάκια, χωρίς, δυστυχώς, να τα καταφέρει το ίδιο...

«Χρωστάω τα πάντα σε αυτόν τον σκύλο και τώρα δεν είναι εδώ. Έσωσε τους γιους μου», είπε συντετριμμένη η μητέρα των παιδιών.

Το πίτμπουλ είδε το φίδι σε απόσταση αναπνοής από τα δύο παιδιά και αμέσως έτρεξε να τα σώσει. Από τα δαγκώματα, ωστόσο, παρέλυσε, και ξάπλωσε στο χώμα, με το φίδι από κάτω του, νεκρό. Στην αρχή η οικογένεια δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Είδε τα σημάδια στο σώμα του σκύλου και την περίεργη συμπεριφορά του και νόμιζε πως κάποια σφήκα τον είχε τσιμπήσει.

Brave puppy dies protecting owner's kids from deadly snake that bit it 4 times https://t.co/ai27YeQqRo

Μέχρι που είδαν το φίδι από κάτω του και τα έχασαν... Η μητέρα των παιδιών πήρε τον Δία στην αγκαλιά της και τον πήγε αμέσως στο κτηνιατρείο. Λίγη ώρα αργότερα ήρθαν ο σύζυγος και τα παιδιά της -τα πρόσωπα των οποίων συγκινούν, τη στιγμή που βλέπουν τον σκύλο τους.

Ο κτηνίατρος έκανε ένεση στον Δία, προκειμένου να του σώσει τη ζωή και είπε στην οικογένεια πως το πρώτο 24ωρο είναι πολύ κρίσιμο. Τελικά, το επόμενο πρωί, η μητέρα κάλεσε στο κτηνιατρείο, με την ελπίδα, όπως τόνισε, να ακούσει χαρμόσυνα νέα.

Δυστυχώς, η νοσοκόμα την πληροφόρησε πως ο Δίας είχε «φύγει» λίγη ώρα νωρίτερα...

Pit bull puppy dies after protecting kids from venomous snake https://t.co/BDcgV4znaZ So brave a pup. heaven gains a warrior in Zeus

— John Catfang (@JohnCatfang) September 28, 2019