Εργάτες τρέχουν να σωθούν μετά από κατάρρευση στο αεροδρόμιο του Μπουένος Άιρες που άφησε έναν νεκρό (vid)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν, όταν κατέρρευσαν σκαλωσιές σε υπό κατασκευή κτίριο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπουένος Άιρες. Μάλιστα, η εικόνα των μεταλλικών δοκαριών παντού στο έδαφος, αλλά και ο εκκωφαντικός θόρυβος τη στιγμή της κατάρρευσης έκανε αρχικά πολλούς να πιστέψουν πως ένα αεροπλάνο είχε συντριβεί.

Ωστόσο, επρόκειτο για τη νέα αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Pistarini, νότια της πρωτεύουσας της Αργεντινής, που έγινε, τελικά, το σημείο μιας απίστευτης τραγωδίας...

Τεράστιες ποσότητες οικοδομικών υλικών έπεσαν στο έδαφος, καθώς η τοποθέτησή τους ήταν λανθασμένη, σύμφωνα με όσα λένε μάρτυρες σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Υπάρχει και βίντεο, μάλιστα, από τη στιγμή της κατάρρευσης, που δείχνει εργάτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να βγουν από το κτίριο, ενώ τους ακολουθεί ένα γιγαντιαίο σύννεφο σκόνης.

Στο δυστύχημα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δέκα τραυματίστηκαν, τέσσερις από τους οποίους εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ένας μάρτυρας τόνισε πως στην αρχή πίστεψε ότι ένα αεροπλάνο είχε πέσει στο κτίριο, λόγω του χάους και των μεταλλικών αντικειμένων που υπήρχαν στο σημείο.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του κτιρίου τονίζει προς το παρόν ότι η αιτία του δυστυχήματος παραμένει άγνωστη.

One dead and 13 injured after #BuenosAires #airport structure collapse pic.twitter.com/5oorODDrpr

— Ruptly (@Ruptly) September 25, 2019