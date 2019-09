Ψάρεψαν και ελευθέρωσαν τόνο-τέρας 2,5 μέτρων, που ζυγίζει 272 κιλά και θα κόστιζε 3,5 εκατ. ευρώ στην Ιαπωνία (pics & vid)

Τρεις ερασιτέχνες ψαράδες στην Ιρλανδία έπαθαν την πλάκα της ζωής τους την περασμένη Κυριακή!

Μετά από προσπάθειες μηνών και ενώ η περίοδος τώρα θεωρείται, γενικώς, «κακή» για ψάρεμα σε εκείνα τα νερά, «έβγαλαν» έναν γαλαζόπτερο τόνο-τέρας, που ξεπερνούσε τα 2,5 μέτρα και τα 272 κιλά, ενώ θα μπορούσε να «πιάσει» τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Ιαπωνία -όπου θα γινόταν χιλιάδες κομματάκια σούσι και σασίμι!

