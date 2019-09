Μπορίσοφ: Ο δεύτερος αναγνωρισμένος διαστρικός «επισκέπτης» μέσα στο ηλιακό μας σύστημα (vid)

Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (ΔΑΕ) επισημοποίησε ότι, μετά τον «Οουμουαμούα» το 2017, ανακαλύφθηκε μέσα στο ηλιακό μας σύστημα και δεύτερο αντικείμενο σαν κομήτης που προέρχεται από το διαστρικό χώρο. Στον «επισκέπτη» δόθηκε από τη ΔΑΕ το όνομα «Μπορίσοφ» (2I/Borisov), επειδή ο πρώτος που είχε εντοπίσει στις 30 Αυγούστου το αντικείμενο, με ένα αυτοσχέδιο τηλεσκόπιο διαμέτρου 0,6 μέτρων, ήταν ο ερασιτέχνης αστρονόμος Γκενάντι Μπορίσοφ από την Κριμαία.

Ο «Μπορίσοφ» έχει την εμφάνιση κομήτη με κοντή ουρά και ήδη αστρονόμοι από όλο τον κόσμο στρέφουν τα τηλεσκόπιά τους για να τον μελετήσουν. Μετά από τις έως τώρα παρατηρήσεις της τροχιάς του από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αστρονόμους, δεν υπάρχει πια αμφιβολία, σύμφωνα με τη ΔΑΕ, ότι πρόκειται για ένα διαστημικό σώμα με διαστρική προέλευση, δηλαδή προέρχεται από άλλο ηλιακό σύστημα, εξ ου και ο αρχικός προσδιορισμός 2Ι (Intestellar).

Η διάμετρος του «Μπορίσοφ» εκτιμάται ότι είναι λίγα χιλιόμετρα. Από τους χιλιάδες κομήτες που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα, κανενός η τροχιά δεν είναι τόσο υπερβολική όσο του «Μπορίσοφ». Θα κάνει την κοντινότερη προσέγγισή του στον Ήλιο (περιήλιο) στις 7 Δεκεμβρίου φέτος, όταν θα βρίσκεται σε απόσταση δύο αστρονομικών μονάδων από τη Γη (μία τέτοια μονάδα είναι η απόσταση Γης-Ήλιου).

Το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο θα έχει τη μεγαλύτερη φωτεινότητά του στον ουρανό του νοτίου ημισφαιρίου του πλανήτη μας και στη συνέχεια θα αρχίσει το μακρύ ταξίδι της εξόδου του από το ηλιακό μας σύστημα για πάντα. Οι αστρονόμοι θα έχουν την ευκαιρία να τον παρατηρήσουν για αρκετούς μήνες, περισσότερους απ' ότι τον «Οουμουαμούα».

Ήδη το Μεγάλο Τηλεσκόπιο των Καναρίων Νήσων, διαμέτρου 10,4 μέτρων, κατάφερε να τραβήξει την πρώτη φωτογραφία του περαστικού «Μπορίσοφ». Υπό διερεύνηση βρίσκονται διάφορα επιστημονικά ερωτήματα, όπως γιατί έως τώρα δεν είχαν ανακαλυφθεί διαστρικά σώματα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα και πόσο συχνά αυτά απαιντούνται στο διάστημα.

