Αεροπλάνο έπεσε 30.000 πόδια σε επτά λεπτά, οι επιβάτες αποχαιρετούσαν τους δικούς τους (pics & vid)

Πανικός επικράτησε σε πτήση της Delta, όταν αεροπλάνο έπεσε απότομα 30.000 πόδια σε μόλις επτά λεπτά.

Οι επιβάτες, όπως είναι λογικό πίστεψαν ότι θα συντριβεί και αποχαιρετούσαν τους δικούς τους. Φυσικά επικράτησε χάος, ενώ έπεσαν και οι μάσκες οξυγόνου.

Συγκεκριμένα η πτήση είχε απογειωθεί από την Ατλάντα για το Φορτ Λόντερντεϊλ και βρισκόταν σχεδόν στη μέση της διαδρομής, όταν από τα 39.000 πόδια ύψος βρέθηκε στα 10.000. Το αεροσκάφος έκανε ασφαλή αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα.

Όπως ανέφερε η εταιρία, αυτό που συνέβη ήταν πρόβλημα στην συμπίεση της καμπίνας.

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV

— J.T. (@BrutusOsceola) September 18, 2019