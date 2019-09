Συγκλονιστική ανακάλυψη ψηφιδωτού 1500 ετών ξαναγράφει την ιστορία βιβλικού θαύματος του Ιησού (pics & vid)

Ένα συγκλονιστικό ψηφιδωτό 1500 ετών, που απεικονίζει το περίφημο θαύμα του Ιησού, όταν τάισε 5000 άτομα με μόλις πέντε ψωμιά και δύο ψάρια, ανακάλυψαν αρχαιολόγοι σε αρχαία πόλη κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας!

Η ομάδα από το πανεπιστήμιο της Χάιφα έφερε στο «φως» μία καμένη εκκλησία, στο βόρειο Ισραήλ, στην περιοχή Ίππος (εκεί όπου, πριν από λίγα χρόνια, είχε ανακαλυφθεί και ένα ιερό του αρχαιοελληνικού θεού Πάνα), με τους αρχαιολόγους να ξοδεύουν όλο το καλοκαίρι στην ανασκαφή και να ανακαλύπτουν αυτό το μοναδικής ομορφιάς και σημασίας ψηφιδωτό.

Η ανακάλυψη έχει ενθουσιάσει, όπως είναι λογικό, τους ερευνητές, που τώρα αναζητούν ιστορικά στοιχεία.

