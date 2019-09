Η πιο αφηρημένη γυναίκα του κόσμου: Έχασε κινητό, δίπλωμα και διαβατήριο 16 φορές σε ένα χρόνο!

Πως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάποιος που έχασε το κινητό του, τα ρούχα του και όλα τα σημαντικά του έγγραφα, όχι μια, ούτε δυο, ούτε καν δέκα, αλλά 16 φορές σε ένα χρόνο;

Μάλιστα έχει δαπανήσει πάνω από 700 λίρες για να αντικαταστήσει τηλέφωνα, άδειες οδήγησης, ρούχα και ένα διαβατήριο που έχασε σε 16 διαφορετικές εξόδους της.

Η απόφοιτος του Σέφιλντ Χάλαμ, Βίκι Μπέβερς, 23 ετών, δήλωσε ότι πλέον -λόγω αυτού- έχει γίνει το αντικείμενο συζήτησης σε γνωστούς και φίλους οι οποίοι προφανώς την τρολάρουν.

Μόλις τον περασμένο χρόνο, έπρεπε να αντικαταστήσει συνολικά πέντε iPhone 10, ένα διαβατήριο, οκτώ άδειες οδηγού, δύο χρεωστικές κάρτες, τέσσερα ζευγάρια γυαλιά ηλίου και έχασε ακόμη και ρούχα και παπούτσια.

Η 23χρονη από το Warrington, Cheshire, δήλωσε: «Έχω χάσει το διαβατήριό μου μία φορά, την φοιτητική μου κάρτα άλλη μία και την άδεια οδήγησης περίπου οκτώ φορές μόλις φέτος. Όταν έχασα το διαβατήριό μου, το άφησα στο αεροδρόμιο λίγο όταν περίμενα να πάρω τις αποσκευές μου. Όταν το κατάλαβα είχα επιστρέψει στο σπίτι. Πήρα στο αεροδρόμιο και το ζήτησα αλλά ήθελαν ταυτότητα. Εμένα η μοναδική ταυτότητα ήταν το διαβατήριό μου», ανέφερε και συνέχισε: «Έχω επίσης χάσει την άδεια οδήγησης μου σε μια νύχτα έξω με φίλους στο Πρέστον, έτσι έχω παραγγείλει ένα καινούρια».

"Έχω ακόμη και μια επιστολή από την αστυνομία λέγοντας ότι κάποιος είχε προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την ταυτότητά μου. Ευτυχώς για μένα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όσα έχω χάσει, ώστε να έχω μπελάδες».

Η κοπέλα παραδέχεται επίσης πως: «Κάθε παρέα έχει έναν αφηρημένο άνθρωπο. Αυτή είμαι εγώ. Οι φίλες μου πάντα με πειράζουν γι' αυτό».

Η 23χρονη χάνει συνεχώς πράγματα ειδικά όταν βγει βράδυ και μάλιστα τους τελευταίους 12 μήνες έχει χάσει πέντε iPhone 10s αξίας 900 λιρών το καθένα αλλά ευτυχώς τα είχε ασφαλίσει και δεν χρειάστηκε να πληρώνει κάθε φορά για καινούριο.

Επίσης ανέφερε πως ήταν αφηρημένη από μικρή, ενώ κανείς δεν την εμπιστεύεται για να κρατήσει πράγματα.

Student pays out £700 after losing belongings on nights out 16 times in a year https://t.co/FL8cbhHIKq pic.twitter.com/ohuKohVO9O

— Daily Mirror (@DailyMirror) September 19, 2019