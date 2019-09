Ανακαλύφθηκε κρυμμένο μήνυμα στον «Χαμένο Παράδεισο» του Τζον Μίλτον 350 χρόνια μετά την έκδοσή του!

Ένα κρυμμένο μήνυμα στο επικό ποίημα του Τζον Μίλτον, «Χαμένος Παράδεισος» (Paradise Lost), το οποίο πέρασε απαρατήρητο από τους μελετητές για περισσότερα από 350 χρόνια μετά την έκδοσή του (1667), ανακάλυψε προπτυχιακή φοιτήτρια λογοτεχνίας!

Κρυμμένο καλά στα πρώτα γράμματα οκτώ σειρών του κειμένου, το μήνυμα του Μίλτον φαίνεται πως αναδεικνύει τις τρεις βιβλικές Πτώσεις -που πραγματεύεται το ποίημα- εκείνες του Αδάμ, της Εύας και του Σατανά.

Οι ερευνητές είχαν βρει και στο παρελθόν, στο ίδιο έργο, μια σειρά άλλων κρυφών μηνυμάτων, τα οποία φέρεται πως χρησιμοποιούσε ο σπουδαίος Άγγλος ποιητής συμπληρωματικά -ή αντισταθμιστικά- στο βασικό νόημα του «Χαμένου Παραδείσου» του.

Ένα από αυτά, για παράδειγμα, το πιο πρόσφατο, ανακαλύφθηκε στη δεκαετία του 1970 και σχημάτιζε τη λέξη «Σατανάς», καθώς το βιβλικό φίδι πλησίαζε τον Αδάμ και την Εύα στον Κήπο της Εδέμ.

Μεταγενέστερες μελέτες εξέτασαν εξονυχιστικά το κείμενο, ψάχνοντας για παρόμοιες κρυμμένες λέξεις και προσπαθώντας να προσδιορίσουν από τη συνάφειά τους αν σχηματίζονται τυχαία ή επίτηδες. Η χρήση κρυφών μηνυμάτων, άλλωστε, ήταν μία πολύ συχνή λογοτεχνική τεχνική, που χρησιμοποιούσαν οι κλασικοί ποιητές Δάντης και Βιργίλιος, τους οποίους θαύμαζε ο Μίλτον.

Συνολικά, το επικό έργο του Τζον Μίλτον περιέχει περισσότερες από 10.000 σειρές χωρισμένες σε 12 τόμους και σκοπός του, όπως γράφει ο ίδιος στο πρώτο του βιβλίο, ήταν «να εξηγήσει στους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Θεός».

Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, η προπτυχιακή φοιτήτρια λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο Tufts, στη Μασαχουσέτη, Miranda Phaal, ανακάλυψε ένα κρυμμένο μοτίβο στον ένατο τόμο του έργου. Το μήνυμα προήλθε από μια ακροστιχίδα και αν ενώσεις τα αρχικά γράμματα διαβάζεις «FFAALLAF».

Ιδού:

From his surmise prov'd false, find peace within,

Favor from Heav'n, our witness from th'event.

And what is Faith, Love, Virtue unassay'd

Alone, without exterior help sustain'd?

Let us not then suspect our happy State

Left so imperfect by the Maker wise

As not secure to single or combin'd.

Frail is our happiness, if this be so

And Eden were no Eden thus expos'd

Τα γράμματα αυτά, ουσιαστικά, περιλαμβάνουν τη λέξη «Πτώση» (Fall) τρεις φορές. Δύο φορές αν διαβάσεις τους στίχους προς τα κάτω και μία αν τους διαβάσεις ανάποδα, προς τα πάνω! Σύμφωνα με την Phaal, πρόκειται για ένα κρυφό μήνυμα του Τζον Μίλτον, το οποίο αντιπροσωπεύει τις αντίστοιχες τρεις Πτώσεις: Τις δύο της ανθρωπότητας και τη μία του Σατανά, με τη διπλή Πτώση, του Αδάμ και της Εύας, να καταγράφεται διαβάζοντας κανονικά, από πάνω προς τα κάτω και εκείνη του Εωσφόρου από κάτω προς τα πάνω!

Με την ένωση αυτή των τριών Πτώσεων, ο Τζον Μίλτον -ενδεχομένως- ήθελε να δείξει το κοινό των τριών και τα κίνητρά τους. Είναι αξιοσημείωτο, δε, ότι η Πτώση του Αδάμ και της Εύας εμφανίζεται στο κείμενο αμέσως μετά το σημείο όπου η Εύα τον παροτρύνει να διαπράξει το προπατορικό αμάρτημα...