Ανατροπή: Οι Εραστές της Μόντενα ήταν τελικά δυο άνδρες

Πρόκειται για δύο σκελετούς που ανακαλύφθηκαν σε τάφο της Ιταλίας να κρατιούνται χέρι-χέρι. Το φύλο των δύο νεκρών δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί όταν ανακαλύφθηκαν οι σκελετοί λόγω της πολύς κακής κατάστασης στην οποία ήταν.

Χρησιμοποιώντας όμως τώρα μία νέα τεχνική, οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν ότι και οι δύο ήταν άνδρες.

Η σχέση του ζευγαριού παραμένει μυστήριο αλλά οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει λόγος που οι δύο άνδρες τάφηκαν χέρι-χέρι.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες, που είναι παρόμοιας ηλικίας, ίσως ήταν αδέρφια ή ξαδέρφια ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι στρατιώτες που πέθαναν στη μάχη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, αυτή είναι η πρώτη φορά που δύο άνδρες βρέθηκαν θαμμένοι να κρατιούνται χέρι-χέρι.

Δεν είναι γνωστή η σεξουαλική ταυτότητα των «Εραστών της Μοντένα» καθώς θα ήταν δύσκολο να την γνωρίζουν αυτοί που πραγματοποίησαν την ταφή.

Αυτή η νέα ανακάλυψη ίσως βοηθήσει τους ερευνητές να καταλάβουν τις πρακτικές της αρχαίας ταφής στην Ιταλία.

"Or perhaps the evidence is right in front of them." @BLNadeau

--

Ancient Handholding Skeletons Are Men but Italy Won’t Say Gay https://t.co/nPaiiUV4cD via @thedailybeast

— Daniel Archer (@danielarcher50) September 15, 2019