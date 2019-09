Τίγρης δραπέτευσε από κλουβί τσίρκου προκαλώντας πανικό (pics & vid)

Μια τίγρης προκάλεσε πανικό στο κοινό που παρακολουθούσε σόου σε τσίρκο, καθώς δραπέτευσε από το κλουβί της.

Το βίντεο δείχνει έναν χειριστή να κατευθύνει την τίγρη στην πλευρά του κλουβιού όταν πήδηξε ξαφνικά και άρχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω.

Όπως είναι φυσικό όσοι παρακολουθούσαν το σόου ξεκίνησαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν έντρομοι.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης στην επαρχία Χενάν της Κεντρικής Κίνας, στις 6 Σεπτεμβρίου, και το κατέγραψαν μέλη ενός σχολείου της περιοχής που ήταν στον χώρο.

Οι αρχές αναζητούσαν όλη νύχτα την τίγρη και είχαν παροτρύνει τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους.

Το ζώο βρέθηκε την επόμενη μέρα σε ένα χωράφι με καλαμπόκια, όπου και κοιμήθηκε για 12 ώρες.

Δύο υπεύθυνοι του τσίρκου συνελήφθησαν στο πλαίσιο διεξαγόμενης έρευνας. Η τίγρης πέθανε κατά την μεταφορά της σε ζωολογικό κήπο.

