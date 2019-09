Κοάλα προστατεύει το μωρό της από την πύρινη λαίλαπα και συγκλονίζει (pics)

Ένα θηλυκό κοάλα στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας βρέθηκε από τους αστυνομικούς με εγκαύματα στην πλάτη, προσπαθώντας να διασώσει το μικρό της, το οποίο παραδόξως δεν είχε κάποιο τραυματισμό, την ώρα που τα πάντα γύρω τους είχαν καεί από την καταστροφική φωτιά.

Το κοάλα βρέθηκε στην περιοχή Κανούνγκρα, στην ενδοχώρα της Χρυσής Ακτής, την Παρασκευή.

Όπως είπε ο υπεύθυνος της αστυνομίας, «τα πάντα ήταν καμένα γύρω τους. Η μητέρα έφερε εγκαύματα στην πλάτη και στα αυτιά, όταν τη βρήκαμε είχε αγκαλιάσει το μωρό της και ήταν πάρα πολύ προστατευτική».

Η φωτιά που θεωρείται η χειρότερη δασική πυρκαγιά στην περιοχή για φέτος, κατέστρεψε τον Εθνικό Δρυμό Λάμινγκτον και έχει κάψει περισσότερα από 1.000 εκτάρια γης.

Από την πύρινη λαίλαπα τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, ενώ συνεχίζει να καίει σε περιοχές της Χρυσής Ακτής.

Η πυροσβεστική έσωσε αρκετά ζώα όπως άλογα, πόνι, ενώ κάτοικοι των περιοχών έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία.

Το κυριότερο μέτωπο από τις περίπου 69 φωτιές που καίνε ακόμα στο Κουίνσλαντ εντοπίζεται στην περιοχή Μπίνα Μπούρα.

