Στην ταινία «Joker» o Χρυσός Λέοντας (vid)

Το Χρυσό Λιοντάρι του 76ου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας απέσπασε η ταινία "Joker" του Αμερικανού Τοντ Φίλιπς, με πρωταγωνιστή τον Χοακίν Φοίνιξ.

Το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής της Μόστρα κέρδισε η ταινία "J'accuse" (Κατηγορώ) του Γαλλοπολωνού Ρομάν Πολάνσκι.

Ο Ιταλός Λούκα Μαρινέλι στην ταινία "Martin Eden" κέρδισε το βραβείο ανδρικής ερμηνείας ενώ η Γαλλίδα Αριάν Ασκαρίντ στην ταινία "Gloria Mundi" κέρδισε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας.

#JokerMovie wins the Golden Lion for Best Film at #VeniceFilmFestival. pic.twitter.com/qYlAoHpwIR

— Joker Movie (@jokermovie) September 7, 2019