Ο «Ντόριαν» βούλιαξε τις Μπαχάμες στη θάλασσα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και τεράστιες καταστροφές (pics & vids)

Ο πρώτος απολογισμός που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του νησιωτικού συμπλέγματος κάνει λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα αγόρι ηλικίας οκτώ ετών. Άλλοι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο αριθμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να αυξηθεί, καθώς η καταμέτρηση της καταστροφής συνεχίζεται.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νησί Abaco, το οποίο σάρωσε η καταιγίδα, ενώ άλλοι 20 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ως τραυματίες, δίχως να διευκρινίζεται η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

The 2nd floor. the 2nd fucking floor. pic.twitter.com/PtqeAnFEGX — 600 (@6INNER) September 2, 2019

Οι εικόνες που έρχονται από τις Μπαχάμες, τόσο κατά τη διάρκεια του τυφώνα όσο και μετά το πέρασμά του, προκαλούν σοκ. Το νερό είχε κατακλύσει τα νησιά, φτάνοντας πάνω από οκτώ μέτρα, σε πολλές περιπτώσεις στον δεύτερο ή και στον τρίτο όροφο των σπιτιών. Πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους και είναι άδηλο σε τι κατάσταση βρίσκονται ή αν κατάφεραν να διαφύγουν, ή να τους διασώσει κάποιος μέσα στο χάος.

UNBELIEVABLE DESTRUCTION: This video shows the utter devastation of just a small portion the Bahamas as Hurricane #Dorian continues to lash the islands: https://t.co/MTW9m0liwM pic.twitter.com/QbuaWV7q6J — WSB-TV (@wsbtv) September 3, 2019

Όσο για τις υλικές ζημιές, ο πρωθυπουργός, σε μήνυμά του, κάνει λόγο για «καταστροφές χωρίς προηγούμενο» στα νησιά Αμπάκος.

My Bahamian friend sent me this video of an airport in the Bahamas. Keep them in your prayers #HuricaneDorian pic.twitter.com/uilQxA0RrH — Taylor. (@classitay) September 3, 2019

Υπολογίζεται ότι 13.000 σπίτια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή καταστραφεί από το πέρασμα του Ντόριαν, ανακοίνωσε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

Así quedó la isla Abaco en las Bahamas, luego del paso del huracán Dorian. Vídeo: Suministrado pic.twitter.com/thHTYAq7Mx — El Foro de Puerto Rico (@elforopr) September 3, 2019

Η Διεθνής Ομοσπονδία, που εδρεύει στη Γενεύη, αποδέσμευσε 250.000 ελβετικά φράγκα (σχεδόν 230.000 ευρώ) από το ταμείο της για τις έκτακτες καταστάσεις για να χρηματοδοτήσει τις πρώτες βοήθειες. Σχεδόν 500 οικογένειες θα λάβουν έκτακτη βοήθεια, όπως κουβέρτες και ηλιακούς φορτιστές τηλεφώνων. Οι άνθρωποι αυτοί θα λάβουν και οικονομική βοήθεια για να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτά που έχασαν.

Cell phone footage shows Hurricane Dorian's flooding and surging waters in Abaco Island in the Bahamas. https://t.co/FZZDgfZxPl — joseluisnoboa3 (@jlng1007) September 2, 2019

Ο Ντόριαν βούλιαξε κυριολεκτικά τις Μπαχάμες μέσα στη θάλασσα φθάνοντας στην κατηγορία 5. Πλέον εξασθένησε στην κατηγορία 4 και κατευθύνεται προς τις ακτές των ΗΠΑ.

Abaco island pic.twitter.com/aDqqniMhCd — Hyatt Place Dania (@HyattDania) September 2, 2019

Παρόλα αυτά, τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί είναι προς την κατεύθυνση της προστασίας των Αμερικανών πολιτών, με εκκενώσεις περιοχών, κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών και οδηγία για αποφυγή κυκλοφορίας στους δρόμους.

Πηγή: reader.gr