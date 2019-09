Βρέθηκε το δαχτυλίδι του Ουίλιαμ Σαίξπηρ; Τι υποστηρίζει μια ηλικιωμένη (pics)

Μια ηλικιωμένη ισχυρίζεται ότι μπορεί να έχει ανακαλύψει το δαχτυλίδι του Ουίλιαμ Σαίξπηρ κατά τη διάρκεια μιας ανασκαφής κοντά σε μια αίθουσα που φέρει το όνομά του.

Ο συνταξιούχος Sue Kilvert, 66 ετών, αποκάλυψε το χρυσό δαχτυλίδι και υποστηρίζει πως το βρήκε δίπλα στο Shakespeare Hall στο Rowington, Warwickshire.

Η αίθουσα ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας του Σαίξπηρ.

Το δαχτυλίδι έχει ένα λεπτό κόκκινο και λευκό σμάλτο και φέρει μια επιγραφή που θα μπορούσε να παραπέμπει στον Σαίξπηρ.

Η Sue, η οποία ερευνά για περίπου πέντε χρόνια, κατάλαβε ότι πλησίαζε στο σημείο όταν πήρε ένα ισχυρό σήμα στον ανιχνευτή μετάλλων.

Κοίταξε την τρύπα αλλά αρχικά δεν είδε τίποτα, όπως είπε. Ωστόσο με την άκρη του ματιού της εντόπισε ένα αντικείμενο πάνω στο χορτάρι και υπέθεσε πως ανέβηκε στην επιφάνεια από τα χώματα της ανασκαφής.

Πήρε το «μικροσκοπικό» δαχτυλίδι και αρχικά σκέφτηκε ότι ήταν παιδικό. Στη συνέχεια όμως παρατήρησε την επιγραφή.

Η Sue το πήρε για να το δείξει στους συναδέλφους της και ένας εξ αυτών ανέφερε πως πιθανόν να ανήκει στον Άγγλο ποιητή και θεατρικό συγγραφέα.

