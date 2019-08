17χρονος σκότωσε την συμμαθήτριά του επειδή δεν ήθελε να κάνουν σχέση (pics)

H 17χρονη Έλι Γκουλντ δολοφονήθηκε άγρια από τον συνομήλικο της Τόμας Γκρίφιθς.

Ο νεαρός ήταν ερωτευμένος με την κοπέλα και την σκότωσε επειδή τον απέρριψε.

Σύμφωνα με την Daily Mail, τη μαχαίρωσε επανειλημμένα στο σπίτι των γονιών της στο Γουίλτσάιρ.

Η Έλι φέρεται να του είπε ότι ήταν πολυάσχολη και δεν είχε χρόνο για σχέση κι εκείνος μάλλον εξοργίστηκε και την σκότωσε.

Ο 17χρονος περνούσε κατάθλιψη καθώς ο πατέρας του είχε διαγνωστεί με καρκίνο και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.

Ο νεαρός συνελήφθη αρκετά μίλια μακριά από το σπίτι του θύματός του.

Η Έλι και ο Γκρίφιθς ήταν συμμαθητές και όπως τόνισαν πηγές στη βρετανική εφημερίδα, ο 17χρονος "ήθελε κάτι περισσότερο από μια απλή φιλία από εκείνη και η Έλι δεν ήθελε να κάνει σχέση. Ήταν τόσο αφοσιωμένη στην ιππασία αλλά εργαζόταν και ως σερβιτόρα τα σαββατοκύριακα που δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί. Ήθελε να παραμείνουν φίλοι και να χαλαρώσουν λίγο. Του είπε ότι θα συναντιούνται κάθε μέρα στο σχολείο και αυτό ήταν αρκετό. Εκείνος πήγε στο σπίτι να τη δει και αυτή η επίσκεψη εξελίχθηκε σε τραγωδία" αναφέρει η Daily Mail.

Revealed: Boy murdered A-level student Ellie Gould, 17, in horrific knife attack when 'she refused to be his girlfriend' https://t.co/gLOIgrj31a

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 30, 2019