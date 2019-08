Τον συνέλαβαν επειδή... πήγε ταξίδι με την κόρη του (pics)

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στο Νότιγχαμ. Συγκεκριμένα, ένας πατέρας ταξίδεψε στο μέρος αυτό λόγω δουλειάς.

Ο Jon Coupland, όπως είναι το όνομά του, πήρε μαζί στο επαγγελματικό του ταξίδι και την 13χρονη κόρη του, Τζέσικα.

Μάλιστα το θεώρησε μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνει η μικρή και τα ψώνια της εκεί.

Ωστόσο, μόλις δέκα λεπτά μετά το check-in στο ξενοδοχείο συνέβη κάτι αναπάντεχο.

Κατέφθασε η αστυνομία για να συλλάβει τον 58χρονο πατέρα, καθώς έγιναν αναφορές για «ύποπτη συμπεριφορά που αφορά ένα παιδί».

Single father, 58, is left outraged after police 'stormed' his hotel room because he checked in with his 13-year-old daughter https://t.co/ai2g96BL7M

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 30, 2019