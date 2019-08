Όλο το πρόβλημα των ΗΠΑ με την οπλοκατοχή σε ένα video 62 δευτερολέπτων (vid)

Στις ΗΠΑ, κάθε χρόνο χάνονται εκατοντάδες άνθρωποι από τις μαζικές επιθέσεις που γίνονται απροειδοποίητα και συνήθως έχουν ρατσιστικά κίνητρα.

Ψάχνοντας κανείς την πηγή του τεράστιου αυτού προβλήματος, το μυαλό όλων θα πάει στους νόμους που επιτρέπουν την ελεύθερη οπλοκατοχή, χωρίς κάποιος είδος ελέγχου.

Πηγαίνει δηλαδή κάποιος ενήλικος σε ένα μαγαζί, αγοράζει αυτό που θέλει με τα απαραίτητα χαρτιά και αυτό ήταν.

Ούτε «τι θα το κάνεις», ούτε «γιατί το παίρνεις», ούτε τίποτα.

Σίγουρα μία ενδεχόμενη αλλαγή του νόμου, θα μείωνε τις επιθέσεις, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έλυνε το πρόβλημα.

Και δεν θα το έλυνε, επειδή πλέον το να κατέχεις ένα όπλο, σε πολλές αμερικάνικες οικογένειες, αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. Κάτι που φροντίζουν να περνάει και στα παιδιά τους...

Το παρακάτω video διάρκειας 62 δευτερολέπτων αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Από το που να το πιάσει κανείς; Από το γεγονός οτι οι γονείς θεώρησαν σωστό να πάρουν σε ανήλικο παιδί ένα όπλο; Από την αντίδρασή του που κλαίει από χαρά, δείγμα της πλύσης εγκεφάλου που έχει υποστεί;

Αν δεν αλλάξει η νοοτροπία των Αμερικανών πάνω στα όπλα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα...

This is the most American video I have ever saw pic.twitter.com/m1pbo9709u

— Joe (@Joel_UTB) August 26, 2019