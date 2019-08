Νέα γκάφα από τον Τραμπ: Κάλεσε την Μελάνια δίπλα του σα να ήταν... σκύλος (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ο τρόπος που επέλεξε ο Πλανητάρχης να καλέσει δίπλα του την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους στο Ελ Πάσο του Τέξας, στον απόηχο του μακελειού σε πολυκατάστημα της περιοχής.

Πιο αναλυτικά, ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες μόνο στιγμές αφού κατέβηκε από την προεδρική λιμουζίνα, κάλεσε στο πλάι του την σύζυγό του, με έναν τρόπο που περισσότερο παραπέμπει σε κάλεσμα αφεντικού προς τον σκύλο του, γεγονός που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους χρήστες των social media, που έσπευσαν να υπενθυμίσουν στον μεγιστάνα Πρόεδρο των ΗΠΑ, πως απευθύνεται στην γυναίκα του κι όχι στο κατοικήδιό του.

Did Trump just call over Melania as if she’s a dog? pic.twitter.com/wYTwSOXK1w

— Matt Dinan (@MattDinan) August 7, 2019