Φοβήθηκαν για ένοπλη επίθεση στα γραφεία της USA Today (vid)

Η έδρα της αμερικανικής εφημερίδας USA Today εκκενώθηκε, καθώς η αστυνομία προειδοποίησε για την παρουσία ενός ενόπλου.

«Ο συναγερμός ήχησε στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ περιπολικά σπεύδουν στο σημείο» έγραψε η USA Today στον ιστότοπό της.

Η αστυνομία της κομητείας του Φέρφαξ, στην πολιτεία της Βιρτζίνια, συνέστησε στους πολίτες να «αποφύγουν την περιοχή», ενώ λίγη ώρα αργότερα και μετά από ελέγχους επιβεβαιώθηκε πως ο συναγερμός ήταν εσφαλμένος.

BREAKING UPDATE: Police said they are evacuating the USA Today/Gannett building in McLean, Va. and HAVE NOT found evidence of any acts of violence or injuries. https://t.co/qu5Ss95EUP #breaking (video: @AndreaMcCarren) pic.twitter.com/EI2bw7Oc9q

— WUSA9 (@wusa9) August 7, 2019