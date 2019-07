Οι θέσεις που μπορείς να σωθείς αν πέσει το αεροπλάνο (pic)

Σάλος στα social media προκλήθηκε όταν η θυγατρική της αεροπορικής εταιρείας KLM στην Ινδία ανέβασε στο λογαριασμό της στο twitter έρευνα σύμφωνα με την οποία τα ποσοστά θνησιμότητας σε περίπτωση αεροπορικής συντριβής είναι χαμηλότερα για τους επιβάτες που κάθονται στο πίσω μέρος του αεροπλάνου.

«To ποσοστό θνησιμότητας των επιβατών που κάθονται στη μέση του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια συντριβής είναι το υψηλότερο, σύμφωνα με μελέτες δεδομένων του περιοδικού «Time», έγραφε η KLM India στο twitter.

«Το ποσοστό θνησιμότητας των επιβατών που κάθονται στις μπροστινές θέσεις είναι οριακά μικρότερο, ωστόσο είναι αρκετά μικρότερο για τα καθίσματα που βρίσκονται πίσω-πίσω», κατέληγε η συγκεκριμένη ανάρτηση.

Όπως ήταν φυσικό, προκλήθηκε σωρεία αντιδράσεων από τους χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, με την αεροπορική εταιρεία να εξαναγκάζεται να «κατεβάσει» το συγκεκριμένο «τιτίβισμα» και με νέο «tweet» αρκετές ώρες αργότερα να ζητήσει συγγνώμη από τους χρήστες των social media.

We would like to sincerely apologise for a recent update. The post was based on a publically available aviation fact, and isn't a @KLM opinion. It was never our intention to hurt anyone's sentiments. The post has since been deleted.

— KLM India (@KLMIndia) 17 Ιουλίου 2019