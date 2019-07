«Έβρεξε» μετρητά σε αυτοκινητόδρομο: Απειλές της αστυνομίας για όσους τα μάζεψαν και τα κράτησαν (pic & vid)

Αμέσως, δεκάδες από αυτούς ακινητοποίησαν τα οχήματά τους κι έσπευσαν να μαζέψουν τα χαρτονομίσματα που είχαν κατακλύσει την άσφαλτο, με αρκετούς από αυτούς να απομακρύνονται έχοντας γίνει πλουσιότεροι κατά αρκετές χιλιάδες δολάρια.

Η πράξη τους, όμως, δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την εταιρεία που είχε αναλάβει την μεταφορά των μετρητών αλλά ούτε κι από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, οι οποίες αφού έφτασαν στο σημείο και συνέλεξαν όσα χαρτονομίσματα είχαν σκορπίσει από τον άνεμο, εν συνεχεία άρχισαν την καταμέτρηση, διαπιστώνοντας πως περίπου 175.000 δολάρια είχαν καταλήξει στις τσέπες διερχόμενων οδηγών.

Οι αρχές, όμως, δεν έμειναν σε αυτό, καθώς λίγες ώρες αργότερα προέβησαν στη δημοσιοποίηση του συμβάντος, καλώντας όσους οδηγούς μάζεψαν τα χρήματα να τα επιστρέψουν, ειδάλλως θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.

Τελικά, αρκετοί ήταν οι πολίτες που έσπευσαν στα οικεία αστυνομικά τμήματα για να παραδώσουν τα χρήματα, με τις αρχές να τους ευχαριστούν για την ευαισθησία τους, ενώ λίγο αργότερα ανακοίνωσαν πως θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες για τον εντοπισμό όσων αποφάσισαν να οικειοποιηθούν τα ουρανοκατέβατα χαρτονομίσματα.

Honesty is the best policy. Some people have been returning the money that fell from an armored car on I-285 last night. We salute you for doing the right thing. @DunwoodyPolice #Dunwoody pic.twitter.com/twHRAdtA1l

— City of Dunwoody, GA (@DunwoodyGA) July 10, 2019