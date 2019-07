Σφραγίστηκε οριστικά το Τσέρνομπιλ από γιγαντιαίο σκέπαστρο (pics & vid)

H νέα ασφαλής σαρκοφάγος, καλύπτει τον τέταρτο πυρηνικό αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ που είχε καταστραφεί όταν σημειώθηκε το πυρηνικό δυστύχημα στις 26 Απριλίου 1986.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ σε ανάρτηση της στο Facebook, αναφέρει: «Η μόνιμη σαρκοφάγος στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Τσερνόμπιλ παραδόθηκε προς εκμετάλλευση στην ουκρανική πλευρά… δηλαδή από εδώ και στο εξής η Ουκρανία θα έχει την ευθύνη για την συντήρηση της κατασκευής, καθώς και για την αποσυναρμολόγηση της πρώτης σαρκοφάγου, η οποία κατασκευάστηκε αμέσως μετά το δυστύχημα».

Latest exclusive #drone footage of #Chernobyl site made safe. As our work draws to a close, we want to thank representatives of international community who made this project possible! Great example of international cooperation. pic.twitter.com/JMGBXNjx97

— The EBRD (@EBRD) July 10, 2019