Καμίνι η Ευρώπη: Ρεκόρ ζέστης στη Γαλλία με 45 βαθμούς Κελσίου, 6 νεκροί (vid)

Δύο νεκροί στην Ισπανία, ένας νεκρός και ρεκόρ ζέστης στη Γαλλία όπου το όριο των 45 βαθμών Κελσίου ξεπεράσθηκε για πρώτη φορά σήμερα, αλλά και μια πυρκαγιά που καίει ανεξέλεγκτα στην Καταλονία: η αφόρητη ζέστη κάνει την Ευρώπη να ασφυκτιά και κινητοποιεί τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, την πέμπτη ημέρα του πρωτόγνωρου κύματος καύσωνα που κλονίζει τη Γηραιά Ήπειρο.

Στη Γαλλία, για πρώτη φορά από τότε που άρχισε η καταγραφή της θερμοκρασίας τον 19ο αιώνα, τα θερμόμετρα έδειξαν σήμερα 45,1 βαθμούς Κελσίου στη Βιλβιέιγ, στον νομό Γκαρντ (νότια).

«45,1 βαθμοί Κελσίου στη Βιλβιέιγ στις 15:00, η πρώτη φορά που το όριο των 45 βαθμών Κελσίου ξεπερνιέται στη Γαλλία», έγραψε ο μετεωρολόγος Ετιέν Καπικιάν στο Twitter. Το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας του Αυγούστου 2003 (44,1 βαθμοί Κελσίου), με τους 15.000 θανάτους στη χώρα, είχε ήδη καταρριφθεί νωρίτερα σήμερα στο Καρπαντρά, με 44,3 βαθμούς Κελσίου.

Στους δρόμους των πόλεων της νότιας Γαλλίας, οι ηλικιωμένοι αναζητούσαν σκιά από τις 8 το πρωί όταν βγήκαν από νωρίς για τα ψώνια τους. «Πήγα στο άνοιγμα, ο ήλιος ήδη καίει και νιώθουμε τη ρύπανση» εξήγησε από το Μοντπελιέ η 81χρονη Σουζέτ Αλέγκρ.

«Κατόπιν θα επιστρέψω και θα οχυρωθώ στο σπίτι μου, θα κλείσω τα παράθυρα και τα παραθυρόφυλλα και θα ανοίξω κλιματιστικό» περιγράφει η 81χρονη Γαλλίδα, που «άντεχε πάντα τη ζέστη» όμως φοβάται ότι αυτός «ο καύσωνας θα είναι το τέλος του κόσμου».

Με προέλευση από τη Σαχάρα, ο καυτός αέρας ωθεί τον υδράργυρο σε ύψη πρωτόγνωρα έως σήμερα: πρόκειται για «τιμές που δεν καταγράφηκαν ποτέ» στη μητροπολιτική Γαλλία, προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας.

Οι γαλλικές αρχές έθεσαν τέσσερα διαμερίσματα του γαλλικού νότου, για πρώτη φορά, σε «κόκκινο συναγερμό», ένα επίπεδο που επιβάλλει, μεταξύ άλλων την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών και ενισχυμένα προληπτικά μέτρα για τον ευάλωτο πληθυσμό.

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Ζούμε την πιο ζεστή πενταετία της ιστορίας

Η φετινή χρονιά αναμένεται ότι θα είναι από τις πιο ζεστές στην ιστορία και θα ακολουθήσουν κι άλλες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO).

O WMO επισημαίνει ότι ότι το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη είναι «λογικό επακόλουθο» της κλιματικής αλλαγής.

Με τις νέες θερμοκρασίες-ρεκόρ, η περίοδος 2015-2019 αναμένεται ότι θα καταγραφεί ως η πιο ζεστή πενταετία στα καταγεγραμμένα χρονικά.

«Τα κύματα καύσωνα θα γίνουν πιο έντονα, πιο παρατεταμένα, θα αρχίζουν νωρίτερα και θα τελειώνουν αργότερα», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Γενεύη η εκπρόσωπος του ΠΜΟ Κλερ Νάλις.

